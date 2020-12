Paragem longa não assusta Pepe na Supertaça. "Tenho bastante experiência"

Pepe não sabe se vai jogar na Supertaça, frente ao Benfica. Contudo, garante que se sente preparado se tal vier a acontecer, apesar da paragem prolongada devido a lesão, interrompida apenas por um jogo.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida em Aveiro, esta terça-feira, o central do FC Porto garantiu que já tem experiência suficiente para saber colmatar a falta de minutos nas pernas.

"Tenho já bastante experiência. Aqui, um jogador quando vai para dentro de campo é porque tem de estar bem fisicamente. Essa é a exigência que o treinador pede, o míster já disse que se ganha a oportunidade de ir a jogo no treino. Se eu estiver no jogo, com certeza tenho de estar em plenas condições para defender o meu clube. Sinto-me bem, temos de esperar pela decisão do treinador", sublinhou.



"Click" é feito com trabalho diário

Esteja ou não em campo, Pepe espera "um jogo bem jogado" da parte do FC Porto. Contudo, descartou que uma vitória sobre o rival na Supertaça seja o "click" para fazer uma boa temporada.

"Temos de trabalhar sempre com seriedade, quando vestimos a camisola o querer ganhar tem de estar sempre presente. Estar nesta final é um prémio que merecemos da época passada. Estamos num bom caminho, a trabalhar bem, estamos focados e com fome de fazer as coisas o melhor possível", destacou o internacional português.

Para Pepe, fundamental é que o FC Porto saiba ser uma equipa com mentalidade ganhadora nos bons e nos maus momentos:

"Ganhar sempre é muito bom, mas temos de ser muito fortes para quando as vitórias não aparecem. O mais importante é a equipa estar focada e com a fome de querer ganhar sempre. É bom porque dentro do grupo cria níveis de competitividade bastante importantes."