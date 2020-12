PS quer ouvir Galp e ministro do Ambiente sobre fecho de refinaria em Matosinhos

O grupo parlamentar do PS anunciou esta terça-feira que pediu a audição parlamentar do conselho de administração da Galp, da presidente da Câmara de Matosinhos e do ministro do Ambiente sobre o anunciado encerramento da refinaria nesta localidade. “O grupo parlamentar do PS foi surpreendido pela intenção da Galp de encerrar a refinaria de Matosinhos. Ficámos muito surpreendidos com uma decisão que implica o despedimento de centenas de trabalhadores que trabalham direta e indiretamente naquela refinaria”, afirmou o deputado e vice-presidente da bancada socialista Hugo Pires, em declarações aos jornalistas no parlamento. O deputado salientou que, além dos despedimentos, a empresa deixará também no local “uma pegada ecológica muito grande”.

“Achamos que não pode, na calada da noite, anunciar estes despedimentos, por isso o grupo parlamentar do PSD requereu a audição no parlamento do Conselho de Administração da Galp, da presidente da Câmara de Matosinhos e do ministro do Ambiente”, anunciou. Hugo Pires, que integra a Comissão de Ambiente, salientou que o PS defende a descarbonização da sociedade e uma “transição justa” para novos comportamentos em algumas atividades económicas, mas salientou que “as pessoas estão em primeiro lugar”, sobretudo numa época de crise económica e social. “Temos de ter essa sensibilidade e desacelerar em alguns momentos essa transição”, afirmou. Também o PCP e BE já tinham anunciado na segunda-feira o pedido de audição parlamentar do ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, sobre este assunto.