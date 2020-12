Covid-19. PM saúda aprovação da vacina mas pede manutenção dos cuidados sanitários

O primeiro-ministro saudou esta segunda-feira a aprovação da primeira vacina contra a Covid-19 por parte da Agência Europeia do Medicamento, mas advertiu que os cidadãos terão de continuar a manter todos os cuidados sanitários.

"Hoje é um dia de grande alegria e esperança para a Europa e para todos os Europeus, com a aprovação da vacina, por parte da Agência Europeia do Medicamento, que combaterá a propagação do novo coronavírus no espaço europeu", escreveu António Costa na sua conta pessoal na rede social Twitter.

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro considerou que se trata de uma "conquista da ciência" agradecendo depois "a todos os investigadores que, a nível global, têm trabalhado para este objetivo".

"É um grande momento de confiança para todos nós. Porém, temos de continuar a manter todos os cuidados", avisou logo a seguir.