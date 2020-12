​Tony Carreira deixa mensagem de despedida a Sara Carreira

O cantor Tony Carreira quebra o silêncio para homenagear a filha Sara Carreira, que morreu num trágico acidente de viação, e para agradecer o apoio todas as mensagens de carinho.



Tony Carreira divulgou uma publicação no Instagram a confessar que está com o “coração partido” e recorda a “bondade inexplicável” de Sara Carreira, que faleceu com 21 anos.

“É com o coração partido que venho desta forma agradecer a todas as pessoas que amaram a minha filha durante o pouco tempo que viveu entre nós. Quem teve o privilégio de a conhecer e privar com ela sabe o quanto era fácil amá-la. Era uma menina-mulher com um coração gigante, de uma bondade inexplicável e sempre pronta a ajudar quem cruzasse o seu caminho”, escrever o músico.