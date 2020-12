“Tive muita sorte”. Graça Freitas regressa às conferências de imprensa após recuperar da Covid

Veja também:

“Tive muita sorte”, afirma a diretora-geral da Saúde, que voltou ao trabalho depois de ter contraído Covid-19. Graça Freitas realizou esta terça-feira a primeira conferência de imprensa após o período de baixa.

Graça Freitas explica que o sintoma mais acentuado foi tosse, “que levou a que não tivesse alta mais precocemente”.

A responsável pela Direção-Geral da Saúde (DGS) sublinha que nunca teve febre nem falta de ar, nem perdeu o paladar ou olfato.

Recuperada da Covid-19 e de volta ao trabalho, Graça Freitas revela que ainda se sente cansada.

“O cansaço vai ficar durante uns tempos. Não é igual durante o dia, nem é igual todos os dias. Tem variações”, explica.

A diretora-geral da Saúde diz que teve muita sorte pela fora como soube que estava doente. "É muito importante que alguém que sabe que está doente, ou que pode estar doente porque tem sintomas, dê o alerta. Eu fui infetada aqui na DGS, onde estamos todos muito atentos e cumprimos as regras de segurança. Uma nossa colaboradora, que não sabia que estava infetada, mas descobriu no dia seguinte porque a filha ficou com sintomas, deu rapidamente o alerta."

"Quando eu soube que podia estar infetada não tinha nenhum sintoma específico. Mas perante este alarme, da filha dela estar positiva, eu decidi fazer teste. Fiz eu e o meu marido. A rapidez com que se atua é importante. Ela avisou, o que me levou a isolar-me de todas as pessoas, mas até na minha própria casa, por isso eu apanhei mas felizmente não a transmiti a mais ninguém", explicou.

Sobre a nova vacina contra a Covid-19, que vai começar a ser administrada em Portugal no próximo domingo, Graça Freitas diz que quer muito ser vacinada, mas isso só vai acontecer quando chegar a sua vez nos grupos prioritários estabelecidos.