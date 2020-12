Sobe para 14 o número de mortes no surto de legionella no Grande Porto

Aumenta para 14 o número de mortes em resultado do surto de legionella na zona do Grande Porto, avança o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) e confirma à Renascença a Administração Regional de Saúde do Norte.

A notícia foi conhecida esta terça-feira através do relatório semanal sobre doenças publicado pelo do ECDC. Até agora, as autoridades de saúde portuguesas davam conta de 11 vítimas mortais.

Com estes novos dados, o surto registado no grande Porto ultrapassa em número de mortes o registado em 2014 no concelho de Vila Franca de Xira, que provocou 12 óbitos e 375 casos.

Entre 29 de outubro e 16 de dezembro foram detetados 79 casos de doença do legionário na região do Grande Porto.

O surto abrange uma faixa que vai da Póvoa de Varzim, Vila do Conde até Matosinhos.

A idade das pessoas infetadas vai dos 46 aos 97 anos.