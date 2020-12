Portal da Queixa recebe mais de mil reclamações contra o SEF, mais 26% do que em 2019

O Portal da Queixa recebeu este ano 1.086 reclamações sobre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), mais 26% do que em 2019, anunciou a plataforma digital de comunicação dos consumidores esta terça-feira.

“Entre 01 de janeiro e 21 de dezembro de 2020, foram registadas na plataforma 1.086 reclamações contra o SEF, enquanto no mesmo período de 2019 foram recebidas apenas 859 reclamações”, referiu a plataforma em comunicado.

Segundo o portal, as dificuldades no agendamento (41% das queixas), atrasos na entrega de documentos (29,7%) e mau atendimento do serviço (7%) são os “principais motivos de reclamação reportados pelos cidadãos estrangeiros”.