Origem do surto de "legionella" será identificada "no tempo próprio", diz secretário de Estado

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes, afirmou esta terça-feira, em Guimarães, que a identificação da origem de um surto de legionella que atingiu o Norte do país e provocou 14 mortos será feita "no seu tempo próprio".

“Esse trabalho está em curso, todas as entidades e autoridades estão a trabalhar para identificar o surto (…). A identificação do local será certamente feita no seu tempo próprio”, referiu.

Fonte da Administração Regional de Saúde disse hoje à Lusa que o surto de legionella em Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos provocou 14 mortes.