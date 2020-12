Natal sem confinamentos, mas com juízo e em respeito pelas regras, diz DGS

O Governo não estipulou limitações para as celebrações do Natal, mas nem por isso as famílias devem por de parte o bom senso e o respeito pelas regras sanitárias básicas.

Na primeira conferência de imprensa da DGS em que participou depois de ter estado de baixa, por estar infetada com Covid-19, Graça Freitas deu alguns conselhos para os festejos.

Recordando que Portugal conseguiu finalmente baixar os números de infeções e de óbitos ao longo das últimas semanas, a diretora-geral disse que “temos responsabilidade acrescida de, nestas festas, não retroceder no número de casos.”

Assim, Graça Freitas convida os portugueses a “transmitir os afetos com respeito pela distância de segurança” e manter as casas arejadas. “Há a ideia em Portugal de que não devemos ter as casas arejadas no inverno, porque podemos ficar doentes. Pelo contrário, devemos arejar as casas. O arejamento é uma das medidas principais para evitar a transmissão.”

“Agasalhemo-nos melhor, mas temos de arejar as nossas casas”, afirmou.

Assim, os encontros devem estar limitados aos núcleos familiares ou de amigos mais próximos, mantendo as máscaras sempre que não se estiver a comer ou a beber e respeitando as distâncias de segurança, minimizando a partilha de objetos.

Graça Freitas diz ainda que as pessoas que se encontram em isolamento, quer profilático, quer por estarem doentes, devem respeitar as regras e evitar qualquer contacto. “É um período que custa um bocadinho, mas não se deve contactar outras pessoas”.