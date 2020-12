Migrantes. “Há sinais bem mais perigosos de xenofobia” em Portugal

A xenofobia está a crescer e os sinais são evidentes em diversos pontos do país, diz geógrafo e membro da direção do Centro de Estudos Geográficos do IGOT (Instituto de Geografia e Ordenamento do Território) da Universidade de Lisboa.

“Globalmente no país, acho que há sinais perigosos de xenofobia”, afirma no programa da Renascença Da Capa à Contracapa, emitido nesta terça-feira.

“Vamos ver algumas das evidências empíricas: aconteceu várias vezes, nos últimos meses, aparecerem mensagens de ódio, escritas nas paredes das universidades, do Conselho Português para os Refugiados, recorrentemente, e alguns outros discursos encobertos que aparecem, por exemplo, na internet quando olhamos para as páginas onde as pessoas vão escrevendo os seus comentários, que são preocupantes e em número crescente”, aponta.

“Portanto, eu acho que no contexto da sociedade portuguesa há sinais de uma certa radicalização”, conclui, José Macaísta Malheiros.

A diretora da Obra Católica das Migrações concorda e diz-se chocada com o que vê na internet.

“Se a minha experiência pessoal é de ver este cuidado em querer acolher e em querer tratar bem, depois chegamos à internet e vemos discursos assustadores”, admite.