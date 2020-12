Dois mortos e 30 infetados em surto de Covid-19 no lar da Casa do Povo de Vendas Novas

Veja também:

Um surto de Covid-19 num lar em Vendas Novas, no distrito de Évora, já infetou 21 utentes e nove funcionários e registaram-se dois óbitos associados à doença, disse o presidente do município esta terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vendas Novas, Luís Dias, indicou que o surto de Covid-19 foi detetado no Lar Nossa Senhora da Saúde, que pertence à Casa do Povo de Vendas Novas.

Segundo o autarca, o primeiro caso da doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 na instituição, um funcionário que começou a ter sintomas e fez um teste com resultado positivo, foi detetado no dia 14 deste mês.

No total, adiantou, já foram confirmados 30 casos de infeção pelo vírus da Covid-19 neste lar, nomeadamente 21 utentes e nove funcionários, e registaram-se duas mortes associadas à doença entre os utentes.

Luís Dias precisou que o primeiro óbito associado ao surto ocorreu no domingo e o segundo na segunda-feira, no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESSE), para onde estes utentes tinham sido transferidos.

O presidente da Câmara de Vendas Novas realçou que a Zona de Concentração e Apoio à População (ZCAP), instalada no Centro Cultural Polivalente, está preparada com cerca de 30 camas para começar a acolher pessoas.

De acordo com o autarca, a Casa do Povo de Vendas Novas já recorreu a uma empresa especializada para colocar trabalhadores no apoio e prestação de cuidados aos utentes do lar.

O município "vai apoiar financeiramente a instituição", devido aos elevados gastos com a contratação da empresa, realçou, prevendo uma ajuda "na ordem dos 30 mil euros".

O Lar Nossa Senhora da Saúde da Casa do Povo de Vendas Novas tem 58 utentes e cerca de 20 funcionários.

Portugal contabiliza pelo menos 6.254 mortos associados à Covid-19 em 378.656 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).