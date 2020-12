Covid-19: Ministra Ana Mendes Godinho está em isolamento

Veja também:

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, está em isolamento depois de um contacto com uma pessoa infetada com Covid-19.

Ana Mendes Godinho já testou negativo ao novo coronavírus, mas vai continuar em isolamento profilático até ao início do ano, avança um comunicado divulgado pela tutela.



"Apesar de ter efetuado um teste que teve resultado negativo à SARS-CoV-2, a ministra vai cumprir isolamento profilático até ao dia 1 de janeiro, em cumprimento das indicações da autoridade de saúde", refere a mesma nota ministerial.



Ana Mendes Godinho participou, segunda-feira, numa comissão parlamentar, através de videoconferência.

Na ocasião avançou que o Estado já pagou 450 milhões de euros em apoios extraordinários às instituições sociais desde o início da pandemia, onde também já foram colocados 11.270 trabalhadores ao abrigo da medida de apoio à colocação de recursos humanos.

O primeiro-ministro, António Costa, também está em isolamento profilático, depois de ter contactado com o Presidente francês, que está doente com Covid-19.

Desde o início da pandemia, Portugal regista 6.191 mortes e mais de 376 mil casos confirmados de Covid-19.

