André Ventura multado em mais de três mil euros por discriminação étnica

André Ventura foi condenado a pagar 3.370 euros por discriminação étnica na forma de assédio. A decisão é da Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial e em causa estão publicações nas redes sociais feitas em 2017.

Na opinião da CICDR, Ventura foi autor de um “discurso de ódio” quando se pronunciou sobre um caso relacionado com uma família de etnia cigana sem provas, revela nesta terça-feira o “Correio da Manhã”.

“Ainda esta semana uma família de etnia cigana espancou uma enfermeira e um segurança do hospital de Beja. A RTP ficou em silêncio. Quando se deram as agressões de Coimbra, os principais órgãos de informação públicos recusaram-se a referir a etnia dos agressores. Está a tornar-se uma obsessão, um tabu. É mais fácil e mais ‘in’ chamar racista a quem insiste em falar do problema. Inadmissível, somos nós todos que pagamos a RTP!", escreveu o líder do Chega.