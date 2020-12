Reino Unido regista 36.804 infeções, um novo máximo diário, e 691 mortos

Veja também:

O Reino Unido registou esta terça-feira, pelo terceiro dia consecutivo, um novo aumento de casos diários de Covid-19, atingindo um novo máximo desde o início da pandemia, com 36.804 infeções diagnosticadas desde ontem, avançou o Ministério da Saúde britânico.

Também de acordo com os dados oficiais, 691 pessoas sucumbiram à doença nas últimas 24 horas, no espaço máximo de 28 dias depois de um teste positivo à Covid-19.

No sábado, o primeiro-ministro, Boris Johnson, e os conselheiros científicos do Governo britânico confirmaram que uma variante do SARS-CoV-2, que pode ser até 70% mais transmissível, está a propagar-se rapidamente na Grã-Bretanha, embora não haja para já provas de que a estirpe provoque casos mais graves de infeção por Covid-19.

Ainda assim, e dadas as elevadas taxas de contágio, o Governo decidiu aplicar mais restrições em Londres, no sudeste de Inglaterra e no País de Gales durante o Natal e o Ano Novo.

Desde domingo, muitos países decidiram encerrar temporariamente as suas fronteiras à Grã-Bretanha, para tentarem conter os casos da nova estirpe nos seus territórios. Em Portugal, não havia até hoje registo de qualquer infeção por esta variante do coronavírus.