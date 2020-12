Nova estirpe? Pfizer/BioNTech e Moderna testam vacina para confirmar eficácia

Veja também:

Os laboratórios da Pfizer e da Moderna estão a testar a nova variante da Covid-19, encontrada no Reino Unido e noutros países, nas suas vacinas. A informação consta de um comunicado divulgado pelas empresas nesta terça-feira.

Em comunicado, as empresas dizem que vão realizar testes adicionais nas próximas semanas para confirmar se as vacinas que foram agora aprovadas e que já estão a ser administradas em alguns países neutralizam a nova estirpe do novo coronavírus.

Tanto a Pfizer como a Moderna afirmam que o novo coronavírus já sofreu mutações e garantem que as suas vacinas funcionam contra variações do Sars-Cov-2, mas os testes estão em curso.

“Com base nos dados disponíveis até o momento, esperamos que a imunidade induzida pela vacina Moderna seja protetora contra as variantes descritas recentemente no Reino Unido”, anunciou a Moderna.

“Vamos realizar testes adicionais nas próximas semanas para confirmar essa expectativa”, acrescenta.

Do lado da Pfizer, diz estar a “gerar dados” sobre como as amostras de sangue de pessoas imunizadas com sua vacina “podem ser capazes de neutralizar a nova estirpe”.