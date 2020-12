Lotaria "El Gordo" sai perto da fronteira com Portugal

Começou, esta terça-feira de manhã, a anual lotaria do Natal em Espanha e já foi sorteado o primeiro prémio, conhecido como “El Gordo”.

O número 72.897 foi o grande vencedor e vale 400 mil euros por décimo ou 20 mil euros por cada euro jogado. O primeiro prémio foi cantado às 12h02 locais (11h02 em Portugal continental), tendo caído na localidade de Punta Umbría, em Huelva, perto da fronteira com Portugal.

Foi distribuído por mais de 20 províncias da localidade, depois de terem sido vendidas 60 séries. A povoação ganhou um total de 240 milhões de euros.

Para além de ter tocado a Huelva, o prémio também caiu em localidades como Tarragona, Granada, Madrid, León, Pontevedra, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Cáceres, Córdoba, las Palmas, Murcia, Pontevedra, Salamanca, Valencia e Zamora.

Poucos minutos depois do sorteio do grande vencedor, foi anunciado o segundo prémio da lotaria natalícia. Às 12h10, Aya Bem Hamdouch, a mesma menina do colégio de “San Ildefonso” que, no ano passado, cantou o El Gordo, revelou o número 06095. O segundo prémio da lotaria natalícia reparte 125 mil euros por cada 20 euros jogados, tendo caído nas cidades de Alcalá de Henares, em Madrid, e em Gandía, em Valência.

Já o terceiro grande prémio distribuiu 500 mil euros por série em todo o país, tendo calhado ao número 52.472.

O “El Gordo” conta sempre com a participação das crianças do colégio de “San Ildefonso” e, este ano, não foi exceção. Devido à pandemia, o Teatro Real, que normalmente está cheio de público com trajes excêntricos, encontra-se vazio.

Ainda assim, as crianças tiraram as máscaras antes de cantarem os números sorteados.

A tradição espanhola teve início em 1812 e é hoje uma das maiores e mais valiosas lotarias do mundo, com prémios no valor de 2 mil milhões de euros

No total, serão distribuídos 2.408 milhões de euros em prémios, mais 28 milhões que no ano anterior.