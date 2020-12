França reabre fronteiras com Reino Unido mas só entra quem tiver teste negativo à Covid-19

França vai reabrir as suas fronteiras a passageiros oriundos de Inglaterra, pondo fim a um bloqueio temporário ao Reino Unido que Paris tinha anunciado no domingo para travar contágios por uma nova variante do coronavírus detetada no sudeste de Inglaterra.

A maioria dos países decidiu fechar fronteiras ao Reino Unido após o Governo britânico ter assumido que uma nova estirpe do SARS-CoV-2, inicialmente detetada no sudeste de Inglaterra em setembro, pode ser até 70% mais contagiosa e estará por trás do aumento significativo de casos de infeção no Reino Unido.

Esta terça-feria, o país voltou a bater um novo recorde de infeções diárias pelo terceiro dia consecutivo, registando 36.804 novos casos.

Face à situação em Dover, e com vários supermercados do país em risco de rutura de stock a poucos dias do Natal, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, conseguiu chegar a um acordo com o Presidente francês, Emmanuel Macron, para uma reabertura parcial das fronteiras.

Sob esse acordo, franceses e e outros residentes da União Europeia vindos do Reino Unido poderão entrar em França desde que tenham um teste à Covid-19 feito nas 72 horas anteriores e com resultado negativo.