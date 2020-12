EUA ultrapassam 18 milhões de infetados desde início da pandemia

De acordo com esta instituição do ensino superior sediada em Baltimore, no Maryland, até às 18h57 locais (23h57 de segunda-feira, em Lisboa), o país contabilizava 18.006.061 infeções e 319.190 óbitos pelo novo coronavírus.

Apesar de as autoridades sanitárias norte-americanas terem começado esta semana a inocular os cidadãos com a vacina da biotecnológica Moderna – depois de já terem aprovado a da farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNTech - aprovada pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla inglesa), os EUA não parecem desacelerar no número de novos contágios.

A vacina da Pfizer começou a ser administrada na semana passada no país mais afetado pela pandemia, que tem quase 24% do total de infetados em todo o mundo (76,2 milhões de infetados).

Os Estados Unidos também têm quase 19% do total de óbitos a nível mundial (pelo menos 1.685.785).