Biden deixa aviso: "dias mais escuros na batalha" contra a pandemia ainda estão para vir

O Presidente eleito dos Estados Unidos advertiu esta terça-feira que os “dias mais escuros na batalha” contra a pandemia ainda não chegaram, “por mais frustrante que seja de ouvir”, e que muitas pessoas ainda poderão morrer, apesar de haver vacinas.

“Os nossos dias mais escuros na batalha contra a Covid-19 estão à nossa frente, não atrás de nós, por isso temos de nos preparar. Por mais frustrante que seja de ouvir, vai ser precisa paciência, persistência e determinação para vencer este vírus”, disse o democrata Joe Biden através de uma declaração ao país, em Wilmington, Estado de Delaware, transmitida na rede social Twitter.

O chefe de Estado eleito acrescentou que muitas mais pessoas poderão morrer infetadas com o SARS-CoV-2 apesar de já haver duas vacinas a circular no país – a da farmacêutica Pfizer, em parceria com a BioNTech, e a da Moderna.

“Os especialistas dizem que as coisas vão piorar antes de melhorarem, não obstante do facto de termos a vacina”, sustentou, acrescentando que a administração que toma posse no final de janeiro, “vai começar a fazer o seu papel no primeiro dia”.