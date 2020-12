Ténis de mesa. Mundial por equipas anulado devido à Covid-19

O Campeonato do Mundo por equipas de ténis de mesa, que estava agendado para decorrer em Busan, na Coreia do Sul, foi definitivamente cancelado devido à pandemia da covid-19, anunciou esta terça-feira a federação internacional da modalidade (ITTF).

Depois de já ter sido adiado três vezes, a última para fevereiro de 2021, a ITTF confirmou o cancelamento do evento, após ter sido informada pelas autoridades sul-coreanas que o país não iria receber eventos desportivos internacionais "num futuro próximo", por causa do aumento de casos positivos do novo coronavírus.

"Infelizmente, fomos forçados a cancelar a competição devido ao agravamento de casos da covid-19 na Coreia do Sul, numa altura em que a pandemia ainda é problemática em muitas regiões do mundo", lê-se num comunicado da ITTF.

O Mundial de equipas estava originalmente marcado para março deste ano, período em que praticamente todo o mundo começou a parar por causa da propagação do novo coronavírus.

