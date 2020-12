Regressa a NBA. Lakers de King James são o "inimigo público" número um numa época diferente

A NBA regressa à meia noite da passagem desta terça para quarta-feira. Os Los Angeles Lakers de LeBron James, detentores do anel, são o alvo a abater, num quadro de 30 equipas com diferentes aspirações para uma época com formato alterado devido à Covid-19.

Devido à pandemia, a época regular foi reduzida a 72 jogos, a começar mais tarde, face ao término tardio da anterior (provocado, também, pelo novo coronavírus). Quer isto dizer que cada equipa defrontará todos os adversários da sua conferência três vezes (42 jogos) e todos os adversários da conferência adversária duas vezes (30).

A seguir à época regular, será disputado um mini torneio de acesso aos "play-offs", exclusivo para a presente temporada, que incluirá os sétimos a décimos classificados de cada conferência. Os sétimos e oitavos classificados terão de vencer um de dois jogos para chegarem aos "play-offs". Os nonos e décimos terão de vencer dois jogos consecutivos.

Os Los Angeles Lakers são o "inimigo público" número um, depois de terem conquistado o anel de campeão da NBA na última época. Perderam peças como Rajon Rondo e JAVale McGee, contudo, foram buscar nomes importantes como Dennis Schroder, Montrezl Harrell, Marc Gasol e Wesley Matthews.

Segundo o site oficial da NBA, há outras sete equipas com sérias aspirações ao título:

Os Miami Heat de Jimmy Butler, finalistas vencidos de 2019/20, que também contam com Bam Adebayo, Tyler Herro, Duncan Robinson, Andre Iguodala ou Goran Dragic, e reforçaram a equipa com nomes como Avery Bradley e Moe Harkless;

Os Brooklyn Nets, que esperam ter Kyrie Irving e Kevin Durant de boa saúde e serão treinados por Steve Nash. A equipa nova-iorquina adicionou dois nomes de peso ao plantel, Landry Shamet e Jeff Green;

Os Boston Celtics, que já tinham estrelas como Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kemba Walker, e ainda acrescentaram Tristan Thompson e Jeff Teague;

Os Milwaukee Bucks perderam Eric Bledsoe e George Hill, e substituíram-nos por Jrue Holiday e D.J. Augustin, e depositam as suas esperanças no grego Giannis Antetokounmpo, duas vezes "MVP", e no escudeiro Khris Middleton;

Os Denver Nuggets conseguiram segurar Nikola Jokic, Jamal Murray e Paul Millsap, e ainda foram buscar JaMychal Green e Facundo Campazzo;

Os Los Angeles Clippers, com novo treinador, apostam as peças todas em Kawhi Leonard e esperam que Paul George faça melhor que na temporada passada, tendo ainda conseguido recuperar Marcus Morris e contratar Serge Ibaka e Luke Kennard;

Os Portland Trail Blazers têm em Damian Lillard uma das grandes estrelas da NBA, e acompanham-no com CJ McCollum e Jusuf Nurkic, além de nomes fortes como Robert Covington, Derrick Jones Jr., Carmelo Anthony, Ennis Kanter e Rodney Hood.

Calendário provisório da NBA