FC Porto – Benfica joga-se a 15 de janeiro

Já há data e hora para o FC Porto - Benfica do campeonato. O jogo da 14ª jornada da I Liga foi anunciado pela Liga Portugal para o dia 15 de janeiro, uma sexta-feira, às 21h00 no estádio do Dragão.

O FC Porto recebe o Benfica três dias depois de defrontar, fora, Nacional ou Leixões para a Taça de Portugal e quatro dias antes de defrontar o Sporting, na meia-final da Taça da Liga, jogo marcado para Leiria, no dia 19.

Já o Benfica vai ao Dragão três dias depois de um jogo da Taça de Portugal, na Reboleira, frente ao Estrela da Amadora, jogo marcado para o dia 12 de janeiro, às 21h15, E cinco dias antes do jogo com o Sp. Braga, em Leiria, da meia-final da Taça da Liga, marcado para o dia 20.

Referência ainda para a primeira jornada de 2021, a 12ª jornada da Liga de Futebol. O Sporting – Sp. Braga é o primeiro jogo do ano novo, marcado para sábado, dia 2 de janeiro, às 18h00.

O Benfica joga nos Açores no dia seguinte, domingo, 3 de janeiro, às 17h00. O FC Porto joga, também no dia 3, domingo, às 21h00 no Dragão contra o Moreirense.