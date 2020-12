Estrela recebe Benfica na Reboleira

O Estrela da Amadora confirma que vai receber o Benfica, para a Taça de Portugal, no Estádio José Gomes, na Reboleira.

Em comunicado, o clube do Campeonato de Portugal explica que após reunião com várias entidades, foi verificado que a Reboleira tem “todas as condições a nível de estrutura humana, infraestruturas e de segurança” para receber o jogo.

A partida dos oitavos de final da Taça de Portugal contra os encarnados está marcada para as 21h15 de dia 12 de janeiro e com transmissão televisiva.