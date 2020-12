Drulovic. Supertaça "sem favoritos", mas mais azulada

"O Benfica tem jogadores de grande qualidade, em termos ofensivos, mas precisa de um pouco mais de consistência no meio-campo. De ser taticamente mais forte. O Weigl, por exemplo, ainda não mostrou porque foi contratado. O meio-campo é o coração da equipa e é onde o Benfica tem mais problemas. Jesus troca várias vezes de jogadores. Ainda não encontrou a melhor solução. Já o Porto sabe aquilo que quer. É uma verdadeira equipa. O Sérgio insiste nestas coisas. Cada um tem de dar o máximo e trabalhar em prol da equipa."

Ainda assim, o antigo avançado aponta que "pode sempre ganhar a equipa que está um pouco menos bem, pois há jogadores que podem decidir um jogo" em ambas as formações. "Não há favoritos", resume.

"O Benfica ainda não conseguiu jogar aquele futebol que o Jorge Jesus pretende, tem altos e baixos. O Porto, por sua vez, tem uma equipa mais consistente, mais agressiva, à imagem do Sérgio Conceição. Mais estável", começa por defender Drulovic, de 52 anos.

Dragões e águias disputam, na quarta-feira, em Aveiro, a Supertaça Cândido de Oliveira, o primeiro troféu da temporada 2020/21. Em entrevista a Bola Branca , o antigo extremo de FC Porto (entre 1993 e 2001) e Benfica (entre 2001 e 2003) assinala que os encarnados ainda não correspondem ao desejo de equipa do seu treinador, enquanto os azuis e brancos têm apresentado um melhor coletivo.

Ljubinko Drulovic não consegue atribuir favoritismo a nenhuma das equipas na Supertaça, no entanto, admite que o FC Porto atravessa um melhor momento do que o Benfica.

Pepe é a maior baixa

Pepe ainda pode ir a jogo em Aveiro, com máscara, depois da fractura na face que sofreu frente ao Paços de Ferreira, na Taça da Liga.

Todavia, caso o central não seja opção, constituirá uma baixa de peso para o FC Porto, na opinião de Ljubinko Drulovic. Muito mais, até, do que Gabriel. O médio brasileiro, que está lesionado, já falhou a deslocação a Barcelos, no último desafio do Benfica campeonato, e voltará a ficar de fora esta quarta-feira.

"Pepe talvez faça mais falta do que Gabriel, que joga muito mas não é titularíssimo. O Pepe faz falta ao FC Porto como já fez à seleção portuguesa. Pela sua experiência, garra, é um jogador fundamental na equipa do Porto", sublinha, acreditando ainda que "quem vencer sairá mais forte psicologicamente".



Por fim, aproveitando os microfones da Renascença, Drulovic dá conta da vontade de voltar um dia ao futebol português. Este ano, deixou o trabalho na federação do Uzbequistão.

"Gostava de voltar a Portugal. Sinto Portugal como o meu país e acompanho os jogos. Vamos ver, sobretudo pela situação que estamos a viver", finaliza o antigo internacional pela ex-Jugoslávia.