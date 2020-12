Braga vence Rio Ave e recupera quarto lugar

O Sp. Braga ganhou ao Rio Ave, por 3-0, na partida que encerrou a jornada 10 da I Liga, e recolocou a equipa no quarto lugar do campeonato.

Ricardo Horta, Fransérgio e Paulinho apontaram os tentos dos arsenalistas contra os vilacondenses.

Com esta vitória, o Sp. Braga ultrapassa o V. Guimarães, com 21 pontos, menos um do que o FC Porto, terceiro, três do que o Benfica, segundo, e cinco do que o comandante Sporting.

Já o Rio Ave é nono, com 11 pontos e já leva quatro partidas sem vencer no campeonato.

Veja o resumo da partida.