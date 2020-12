Iker Casillas regressa ao Real Madrid

Iker Casillas está de regresso ao Real Madrid, para desempenhar a função de adjunto do diretor geral da Fundação Real Madrid.

A notícia foi dada pelo clube espanhol em comunicado, esta terça-feira. A Fundação Real Madrid é uma entidade sem fins lucrativos de cariz humanitário, social e formativo, que trabalha pelo desenvolvimento cultural e social dos mais desfavorecidos através do desporto.

Iker Casillas é uma lenda do Real Madrid, tendo conquistado 19 títulos ao longo de 25 anos a vestir a camisola do clube que o formou.

"Representa os valores do nosso clube e é o melhor guarda-redes da nossa história. (...) Para o Real Madrid, e um orgulho receber de volta a casa um dos seus grandes capitães", afirma o clube.

O ex-guarda-redes do FC Porto (único clube que representou além do Real Madrid) reconheceu estar "orgulhoso por voltar a casa".

"Enfrento este novo desafio com toda a ambição e vontade do mundo, obrigado pelas boas-vindas", escreveu Iker Casillas, no Twitter.

Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida