Dois malianos do Salzburgo acusam doping

Mohamed Camara e Sékou Koita acusaram consumo de substâncias dopantes num teste realizado pela UEFA, segundo anunciou o Salzburgo, clube no qual alinham os dois internacionais malianos, esta terça-feira.

Em comunicado, o Salzburgo explica que os dois jogadores estiveram ao serviço da seleção do Mali durante 10 dias, tendo disputado dois jogos, antes da inspeção da UEFA, que foi realizada a 22 de novembro.

“Ficamos sempre muito orgulhosos quando os nossos jogadores são convocados para as seleções dos seus países. Mas, nestes encontros, é esperado que o departamento médico cumpra os padrões internacionais e esteja familiarizado com as regras”, refere Stephan Reiter, diretor do clube austríaco, em comunicado.

O Salzburgo refere que Camara e Koita continuarão a treinar e receberão todo o apoio do clube até que tudo fique esclarecido.

Os dois jogadores foram utilizados nos dois últimos encontros da seleção do Mali, ambos frente à Namíbia, do grupo A de qualificação para a Taça Africana das Nações, que os malianos lideram.

Na Liga dos Campeões, o Salzburgo terminou o grupo A no terceiro lugar, atrás dos alemães do Bayern de Munique e dos espanhóis do Atlético Madrid, pelo que foi relegado para a Liga Europa. Os russos do Lokomotiv de Moscovo ficaram em último lugar.

Na os 16 avos de final da segunda prova de clubes da UEFA, o Red Bull Salzburgo vai enfrentar os espanhóis do Villarreal.