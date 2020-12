Atlético de Madrid, sem Félix, ganha no País Basco

O Atlético de Madrid venceu, fora, a Real Sociedad, por 2-0, em partida da 15.ª jornada da liga espanhola.

Os golos dos “colchoneros” foram apontados por Mario Hermoso e Marcos Llorente.

O português João Félix foi baixa de última hora com uma faringoamigdalite.

Com este triunfo, o Atlético de Madrid isolou-se na liderança do campeonato, com 32 pontos, mais três que o Real Madrid (mais um jogo). Já a Real Sociedad é terceira, com 26 pontos.

Também esta terça-feira, o Sevilha derrotou o Valência, por 1-0.