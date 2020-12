Pizzi testa positivo à Covid-19

Pizzi testou positivo à Covid-19, segundo informou o Benfica, esta terça-feira, e vai falhar a Supertaça, frente ao FC Porto.

No site oficial, o Benfica explica que, além do médio, também o diretor geral, Tiago Pinto, está infetado com o novo coronavírus.

Pizzi e Tiago Pinto já deixaram o local onde o plantel estagia em vésperas da Supertaça, em Ílhavo, e regressaram a Lisboa.

Perante isto, Pizzi desfalcará o Benfica na Supertaça, na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal Aveiro, diante do FC Porto.