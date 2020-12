Pizzi infetado. Jesus garante que Benfica construiu plantel a pensar na Covid-19

Jorge Jesus gostava de ter Pizzi, que testou positivo à Covid-19, disponível para a Supertaça, na quarta-feira. No entanto, garante que conseguirá resolver o problema da ausência do médio, algo que o Benfica já acautelou no processo de construção do plantel.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, de antevisão da partida frente ao FC Porto, o treinador salientou que, se falta um jogador, "o Benfica tem soluções". Algo feito já a pensar na pandemia.

"Hoje não podemos ter 20 jogadores, temos de ter 26 ou 27 jogadores, por causa da Covid-19. Foi isso que o Benfica fez. Foi um, podia ser mais do que um, já tive mais de uma dezena de jogadores infetados. Isso deixa de ser um problema", sublinhou o técnico encarnado.



Jesus não abre jogo sem Pizzi

Jorge Jesus lamentou mais a ausência de Pizzi pela perspetiva do próprio jogador, que não poderá disputar o primeiro troféu da época:

"De certeza que, como um dos capitães, gostava de poder jogar, porque é um dos que assumem os anos e as passagens que tem tido no Benfica, assim como a qualidade, que faz dele um jogador de referência. O Pizzi é quase sempre uma das minhas opções."

Sem a possibilidade de contar com Pizzi, na opinião de Jorge Jesus, não se coloca a questão de juntar Weigl e Taarabt no meio-campo, uma vez que o Benfica já jogou com os dois no centro do terreno e Pizzi na ala direita: "Não tem nada a ver uma coisa com a outra."

FC Porto, campeão nacional e vencedor da Supertaça, e Benfica, vice-campeão e finalista vencido, disputam a Supertaça Cândido de Oliveira na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. A arbitragem será de Hugo Miguel. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.