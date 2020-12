Jorge Jesus lembra tripla derrota do Benfica para evitar sobranceria

Jorge Jesus garante que o Benfica vai disputar a Supertaça com confiança, mas ciente do poderio do FC Porto e da história recente.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o técnico encarnado admitiu que "o discurso de vitória é sempre um discurso confiante". Contudo, alertou que o Benfica não pode ir a jogo de peito feito.

"Querem que diga que vamos ganhar? Que vamos cilindrar o FC Porto? O FC Porto é uma grande equipa. O Benfica no ano passado jogou três vezes com o FC Porto, ganhou o FC Porto as três vezes. Eu tenho de respeitar os meus adversários, sejam eles quem forem. E eu tenho muito respeito pelo adversário da final. Se me perguntarem se estou confiante, completamente. Estou 100% confiante", afirmou.

Otamendi capitão? Talvez, mas não por malícia

Jorge Jesus sublinhou que, ao longo dos anos, aprendeu que "o mais importante é respeitar os adversários e não os provocar".

Por isso, quando questionado se daria a braçadeira a Otamendi, ex-capitão do FC Porto, para "picar" o rival, a resposta foi clara:

"Há cinco capitães de euipa. Com André [Almeida], Pizzi e Samaris de fora, há ainda o Taarabt, que ainda não foi capitão. O Otamendi é um dos capitães de equipa quando aqueles jogadores não estão. Nunca faria o Otamendi capitão por provocação. Nunca faria isso."

FC Porto, campeão nacional e vencedor da Supertaça, e Benfica, vice-campeão e finalista vencido, disputam a Supertaça Cândido de Oliveira na quarta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro. A arbitragem será de Hugo Miguel. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.