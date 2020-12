“Vitalina Varela” é o novo candidato português na corrida aos Óscares

“Vitalina Varela”, do realizador Pedro Costa, é o novo candidato português à nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, anunciou esta segunda-feira a Academia Portuguesa de Cinema (APC).

“Após a exclusão de ‘Listen’, comunicada na passada sexta-feira dia 18, procedeu-se a uma segunda votação entre os membros da Academia Portuguesa de Cinema, no sentido de garantir nova oportunidade de voto a todos os que haviam selecionado o filme na primeira votação, assegurando a maior representatividade possível na escolha do candidato de Portugal”, indicou a APC, em comunicado.

Na semana passada, a Academia de Cinema dos Estados Unidos rejeitou a candidatura portuguesa do filme “Listen”, de Ana Rocha de Sousa, à nomeação para Melhor Filme Internacional, levando a APC a abrir novo processo de seleção.

“Após análise do filme ‘Listen’ de Ana Rocha de Sousa, o ‘International Feature Film Executive Comittee’ considerou a candidatura não elegível e solicita o envio de um novo candidato com a máxima urgência possível”, pode ler-se no comunicado da academia.

A APC realçou que "o fator de exclusão prende-se com um dos critérios de elegibilidade que obriga a que pelo menos 50% do filme candidato seja falado em língua não-inglesa".