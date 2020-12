Paróquias do Porto prestes a esgotar capacidade solidária. “Estado tem de responder”

As paróquias da cidade do Porto estão à beira de esgotar a capacidade solidária e apelam "ao Estado que responda ao problema do desemprego". Os párocos da cidade "decidiram dar a conhecer a sua preocupação ao verificarem que este tempo de império Covid levou a fome a muitos lares".

“Vão-se esgotando as capacidades de as paróquias acudirem a tantas situações de emergência", referem.

Entre março e dezembro, 16 paróquias da cidade doaram mais de 660 mil euros para ajudar "a travar a fome", mas, de acordo com o padre Fernando Milheiro, pároco de Campanhã e vigário de Porto Nascente, "verificamos que não é possível ir muito mais além”.

“E também verificamos que os pobres não podem ir muito mais além", acrescenta. Isto é “os pobres são aqueles que se colocaram numa situação em que eles próprios não podem resolver os seus problemas", daí o apelo ao Estado "para que cuide do emprego" e à sociedade civil, "para que colabore no apoio aos que, de repente, se tornaram pobres ou caíram em situação de desemprego".

O "Governo tem ido pelo lado do subsídio e de algumas isenções", diz o padre Milheiro, defendendo que "também é preciso ir pelo outro lado, porque o trabalho é a forma de cada um contribuir para o bem da sociedade”.

“Portanto, a todos devia ser garantido o trabalho. Garantido e até exigido, para que contribua para o bem da sociedade", sublinha.

No entanto, o sacerdote sublinha que “a forma de organizar o trabalho, isso já não é da nossa responsabilidade indicar. São deveres de o Estado organizar o trabalho das pessoas, de modo a que todos contribuam para o bem da sociedade. E que não haja uma parte de gente mais ou menos marginal que viva dependente e sem possibilidades de ultrapassar essa sua maneira de viver".

“Quando nós falamos também da responsabilidade da sociedade civil é exatamente para isso. É que se desenvolvam as relações de vizinhança de modo que não haja ninguém que fique assim absolutamente arrumado para o lado. Nós fazemos sempre apelo para que as famílias cuidem e se preocupem com aqueles que estão a seu lado e por isso nós temos formas de chegar a cada um. Não chegaremos a toda a parte, claro que não”, sublinha.