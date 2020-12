Papa à Cúria romana. Crise pode ser um tempo de graça e oportunidade

O flagelo da pandemia é, para o Papa, “um teste considerável e, ao mesmo tempo, uma grande ocasião para nos convertermos e recuperarmos a autenticidade”. No seu discurso de Natal aos membros da Cúria romana, Francisco fez uma reflexão sobre o significado da crise em geral e dos benefícios que dela se podem retirar, mesmo em tempos de Covid-19.

“Este é o Natal da pandemia, da crise sanitária, económica, social e até eclesial que atingiu, sem distinções, o mundo inteiro. A crise deixou de ser um lugar-comum dos discursos e da elite intelectual para se tornar uma realidade partilhada por todos”, afirmou. Por isso, este flagelo pode tornar-se “uma grande ocasião para nos convertermos e recuperarmos a autenticidade”.

Francisco traçou um percurso das várias crises através da Bíblia e recordou que nem mesmo Jesus foi poupado, mas que Deus esteve sempre presente, ainda que por vezes silencioso.

“O nosso tempo também tem os seus problemas, mas possui igualmente o testemunho vivo de que o Senhor não abandonou o seu povo, com a única diferença de que os problemas vão parar imediatamente aos jornais, enquanto os sinais de esperança fazem notícia só depois de muito tempo e... nem sempre”, alertou o Papa.

Neste sentido, a crise pode ser uma oportunidade. “Quem não olha a crise à luz do Evangelho limita-se a fazer a autópsia dum cadáver. Estamos assustados com a crise não só porque nos esquecemos de a avaliar como o Evangelho nos convida a fazê-lo, mas também porque olvidamos que o Evangelho é o primeiro a colocar-nos em crise. Mas, se reencontrarmos a coragem e a humildade de dizer em voz alta que o tempo da crise é um tempo do Espírito, então, mesmo no meio da experiência da escuridão, da fraqueza, da fragilidade, das contradições, da confusão, já não nos sentiremos esmagados, mas conservaremos sempre a confiança íntima de que as coisas estão prestes a assumir uma forma nova, nascida exclusivamente da experiência duma graça escondida na escuridão”.