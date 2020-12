Há imigrantes que esperam anos para ter acesso a direitos fundamentais

Daí, o mote para a campanha #Vidas em Espera , lançada simbolicamente no Dia do Migrante na comunicação social, redes sociais e que também vai estar visível nas caixas de multibanco.

Segundo o diretor do JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados – André Costa Jorge, a regularização demora, em média, um ano. Mas há casos em que as pessoas esperam dois ou três anos. Neste momento, há cerca de 250 mil imigrantes à espera de uma decisão que lhes mude a vida.

Enquanto não têm a situação regularizada em Portugal, os imigrantes pagam impostos e fazem descontos para a Segurança Social, mas se precisarem, não podem usufruir de muitos direitos. Por isso, o Serviço Jesuíta aos Refugiados lançou uma campanha no Dia Internacional do Migrante, assinalado no passado dia 18 de dezembro, que visa reduzir o tempo necessário para a regularização. Na conferência de imprensa, o diretor do JRS, André Costa Jorge, defendeu também a criação de um visto para a procura de trabalho.

Apoios da pandemia devem ser permanentes

André Costa Jorge aplaude a decisão do Executivo tomou durante a pandemia de conceder igualdade de direitos sociais aos migrantes que trabalham de forma regularizada e aguardam um título. Mas aconteceu de forma excecional e temporária. “Se é possível fazê-lo nestes tempos de exceção, também será possível fazê-lo de forma permanente e duradoura. Porque não há qualquer vantagem para o país que as pessoas permaneçam com as suas vidas em espera”, argumenta o diretor do JRS.

Além disso, apela à aceleração dos processos de autorização de residência junto do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E que “seja regra dar direitos a quem contribui, de tantas formas, para o nosso país”.

A propósito, André Costa Jorge recorreu aos dados divulgados pelo Observatório das Migrações e segundo o qual, em 2019, os imigrantes contribuíram com 884 milhões de euros para a Segurança Social.

Para quando o Visto para procura de trabalho?

Mas a “proposta bandeira” do JRS é a criação de um visto para procura de trabalho. “Porque não há forma de as pessoas migrarem para procurar trabalho no nosso país. Entram com um visto turístico, procuram regularizar a sua situação e para esse efeito, tem de pagar coima e a alteração do seu registo, que em média, ultrapassa os mil euros por pessoa”, explica André Costa Jorge. “Isso implica uma alteração legislativa, mas ainda por cima, é uma ideia que consta do Programa do Governo”.

Os imigrantes contribuem para a economia do país e ajudam a equilibrar o problema demográfico, mas continuam a ser vítimas de profundas injustiças e alvos de discursos e de atitudes discriminatórias e de hostilidade. “A pandemia contribuiu para aumentar a sua vulnerabilidade tornando mais difíceis os processos migratórios, a integração e o acolhimento. Além disso, na hora de reduzir postos de trabalho, são os primeiros a descartar”.

Ao longo dos últimos quinze anos, o JRS já deu apoio a cerca de dez mil imigrantes e refugiados. Muitos deles ficam no Centro de Acolhimento, que tem capacidade para 25 pessoas, em média, oito meses. “Mas isso depende das condições específicas de cada pessoa e do projeto de vida para cada um. Durante a pandemia e apesar do confinamento, não só mantivemos, como aumentámos o número de pessoas apoiadas”.

Pelo Centro de Atendimento, que presta apoio jurídico, social, médico, de emprego e formação, já passaram cerca de quinze mil pessoas. Uma das prioridades é o ensino da língua portuguesa e a formação/emprego, em que o Serviço Jesuíta aos Refugiados conta com a parceria com diversas empresas.