Sérgio Conceição. “Concentração nestes jogos de títulos é fundamental”

O treinador do FC Porto garante que a sua equipa vai para a final de Aveiro, contra o Benfica, para conquistar a Supertaça e não abre o jogo sobre a estratégia a utilizar.

"São situações de estratégia, que definimos. Mesmo com uma linha de quatro às vezes são mais importantes outros setores, nomeadamente o intermédio. E aí mudámos muito nas provas internas, apresentando várias nuances de jogo para jogo, tendo sempre como base os princípios da equipa. Estamos atentos a isso, mas também ao adversário e à sua força”, referiu Sérgio Conceição.

Em declarações à RTP, o técnico dos dragões lembra que os portistas estiveram “muito bem com este rival na época passada e que assim seja neste jogo, até porque vai decidir um título".

Questionado sobre as fragilidades na defesa encarnada, Conceição lembrou que todas as equipas as têm. "Todas as equipas têm fragilidades e pontos fortes. As grandíssimas têm menos do que as outras, mas também têm. É dentro disso que trabalhamos o jogo, dentro das fragilidades que o adversário normalmente apresenta. Mas cada jogo tem a sua vida e história”.

Nestas declarações ao canal público, o técnico azul e branco deu conta de um dado estatístico relevante: “Fomos a equipa com mais posse de bola no ano passado. Às vezes há certos rótulos que nos colocam, mas não faz parte da minha opinião, do que é a dinâmica da equipa quando tem bola. Temos de olhar para isso. Quando temos posso o objetivo é marcar e não sofrer. Agora, qual é a melhor forma? Depende da qualidade para interpretar o jogo".

Sobre os três jogadores em dúvida (Pepe, Corona e Otávio), Sérgio Conceição prefere esperar mais algumas horas para decidir. "Vamos ver. Não sei se os teremos ou não, porque o jogo foi ontem, não há muito tempo de recuperação. Vamos ver se estão a 100%, se estiverem obviamente que gosto de ter todos disponíveis para estes jogos, principalmente para este tipo de duelos”.

O técnico deixou elogios ao capitão: "Somos uma equipa muito competitiva, temos demonstrado isso tanto na Europa como no plano interno. O Pepe representa ao máximo essa forma de estar diariamente no clube, é rigoroso, ambicioso no trabalho. É sempre importante ter o nosso capitão em campo".

A partida entre águias e dragões está marcada para quarta-feira, a partir das 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.