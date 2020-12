Otávio e Corona no ginásio após lesões contra o Nacional

Otávio e Jesús Corona limitaram-se a fazer trabalho de ginásio no dia seguinte a sairem lesionados na partida do FC Porto contra o Nacional, no domingo à noite.

Os dois médios saíram lesionados e estão em dúvida para o jogo de quarta-feira para a Supertaça Cândido de Oliveira, contra o Benfica. O FC Porto não esclarece qual a lesão dos dois jogadores.

Durante a primeira sessão coletiva com o foco no clássico, Tecatito Corona, Otávio e Mbaye fizeram apenas trabalho de ginásio. Por sua vez, Pepe e Marcano realizaram exercícios de treino condicionado.

O FC Porto volta a treinar na terça-feira, às 11h00, no Olival. Às 12h30, Sérgio Conceição e um jogador farão a antevisão da partida, em conferência de imprensa.