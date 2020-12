Portugal já acolheu 72 refugiados menores não acompanhados

“No âmbito do compromisso português com a Comissão Europeia para a recolocação de até 500 menores não acompanhados, encontram-se já no nosso país 72 crianças e jovens, estando em preparação a chegada de mais um grupo de seis menores.” A revelação foi feita, esta segunda-feira, pela ministra de Estado e da Presidência.

O incêndio que destruiu, em setembro, o maior campo de refugiados da Grécia, em Moria, na ilha de Lesbos, foi, de resto, a justificação que levou o Bloco de Esquerda (BE) a requerer a presença de Mariana Vieira da Silva, no Parlamento.

Três meses depois desta tragédia, numa audição pacífica, a ministra foi questionada pelos deputados do BE, PS, PSD, PCP e por Joacine Katar Moreira, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, sobre a concretização do programa de reinstalação de refugiados e menores não acompanhados, provenientes, precisamente da Grécia.

“Portugal comprometeu-se a receber 500 menores não acompanhados e é urgente perceber qual é a estratégia do Governo e se estão a ser cumpridos os acordos que Portugal estabeleceu, nomeadamente com a Grécia e com a Turquia”, destacou a deputada bloquista, Beatriz Dias.