Marcelo decidiu não dirigir mensagem de Ano Novo ao país

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e candidato a novo mandato, “decidiu não dirigir a tradicional mensagem de Ano Novo aos portugueses”. O anúncio é feito na página da Presidência na internet.

Em causa, as eleições presidenciais de 24 de janeiro. Marcelo “participa, na qualidade de candidato às eleições presidenciais, em debates com outros candidatos nos dias imediatos” ao de Ano Novo – é a justificação apresentada.

A informação começa com um historial. “A Mensagem de Ano Novo do Presidente da República, no primeiro dia do ano, é uma tradição de muitas décadas, praticamente desde que há televisão em Portugal”.

Passa depois pelo 25 de Abril, em que “todos os cinco Presidentes da República eleitos depois da Constituição de 1976 dirigiram tais mensagens aos portugueses”, mas com duas exceções: a dos Presidentes da República Mário Soares e Jorge Sampaio, “que não o fizeram respetivamente a 1 de janeiro de 1991 e a 1 de janeiro de 2001, pois se estava em pleno período de campanha eleitoral para as eleições de 13 de janeiro de 1991 e de 14 de janeiro de 2001”.

Seguindo a mesma tradição, Marcelo Rebelo de Sousa cancelou a mensagem de Ano Novo em 2021.

“Em 2021, as eleições estão previstas para 24 de janeiro, pelo que o dia 1 é bem antes do início da campanha eleitoral a 10 de janeiro. No entanto, o Presidente da República decidiu não dirigir a tradicional mensagem de Ano Novo”, finaliza a nota.

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a sua recandidatura à Presidência da República no dia 7 de dezembro.