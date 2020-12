Portugal sem casos da nova estirpe de Covid-19, diz Marta Temido

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, diz que não há, até ao momento, casos da nova estirpe de Covid-19 em Portugal.

A governante explicou que têm sido feitos testes ao vírus qur circula e as amostrar recolhidas em novembro não apontam para a existência da mutação do vírus em território nacional.

Após a reunião do Governo para definir o plano de vacinação contra a Covid-19, Marta Temido reforçou que o país está preparado para começar a vacinar a 27 de dezembro e que os profissionais de saúde do Centro Hospitalar Universitário de São João, do Centro Hospitalar Universitário do Porto, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, do Centro Hospitalar de Lisboa Central e Lisboa Norte.

“Escolhemos estas cinco estruturas porque elas representam o que é a rede de referenciação hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, as instituições designadas de fim de linha”, afirmou Marta Temido.

Segundo a ministra, a vacinação continuará na primeira semana de janeiro, apesar de ainda não haver o calendário preciso porque depende da segunda entrega da Pfizer.

Nesse segundo momento haverá um alargamento da vacinação a outros estabelecimentos hospitalares, a outras unidades do Serviço Nacional de Saúde e "prioritariamente às estruturas residenciais para pessoas institucionalizadas", disse Marta Temido.