​Portugal é o 21.º melhor país do mundo para viver

Portugal cai três posições e passa a ser o 21.º melhor país do Mundo para viver, de acordo com o Índice de Progresso Social 2020 divulgado esta segunda-feira pela consultora Deloitte.



O país baixa 0,22 pontos no índice global, em comparação com o ano anterior, indica o índice desenvolvido pela Social Progress Imperative, uma organização norte-americana sem fins lucrativos.

Portugal tem alto desempenho na qualidade ambiental e direitos pessoais, onde ocupa o quinto e nono lugar, respetivamente.

Em contrapartida, apresenta menor desempenho nos parâmetros acesso a educação básica (59.º lugar) e acesso a educação superior (41.º).

Também regista uma pior performance nos indicadores de “inclusão”, nomeadamente, na “desigualdade de poder político por grupo social” e na “discriminação e violência contra minorias”.

Portugal é antecedido no ranking por países como França, Espanha e Reino Unido e está imediatamente à frente de Eslovénia. Entre os países que ficam abaixo do resultado de Portugal estão os Estados Unidos, Itália, Israel ou Singapura.



“Pese embora a evolução negativa no ranking global em 2020, Portugal continua a evidenciar em termos de progresso social uma posição global mais favorável do que a resultante do seu PIB per capita, nos termos do qual ocupa a 36ª posição entre os 163 países analisados. Estes dados vêm demonstrar que o paralelismo entre progresso social e criação de riqueza não anda necessariamente lado a lado”, explica Carlos Cruz, partner da Deloitte.



O ranking com 163 países é liderado pela Noruega, seguida pela Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia e Suécia.

O Índice de Progresso Social analisa 50 indicadores, incluindo nutrição, habitação, segurança, educação, saúde, bem como direitos humanos e inclusão.