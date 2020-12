Jovem desaparecido em derrocada de prédio encontrado morto

A explosão seguida de incêndio fez ainda cinco feridos, quatro dos quais já tiveram alta hospitalar, mas um deles permanece internado, em estado grave, no hospital de São José.

Foi encontrado morto o jovem de 24 anos que estava desaparecido, na sequência da explosão num prédio do centro de Lisboa , este domingo.

Ainda não se conhecem as causas do incidente, mas tudo aponta para uma fuga de gás. No local, ainda se encontram operações de vigilância a decorrer.

O alerta para a explosão, seguida de incêndio, de um prédio de habitação na rua de Santa Marta, foi dado às 07h48 do último domingo, segundo os bombeiros.

A parte da frente do edifício ruiu e várias projeções atingiram o Hospital de Santa Marta. A explosão atingiu também viaturas estacionadas naquela rua do centro de Lisboa, que esteve cortada ao trânsito.

Esta segunda-feira, está prevista uma nova avaliação dos prédios contíguos, referiu o vereador Carlos Castro.