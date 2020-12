Explicador Covid-19: Vacinas nos centros de saúde só em fevereiro

Profissionais nas unidades de cuidados intensivos, urgências, atendimento a doentes respiratórios covid nos centros de saúde e em meio hospitalar, profissionais que trabalham em unidades onde há maior risco libertação de aerossóis e contactos com doentes contagiados com covid, estão entre os prioritários.

De acordo com a ministra Marta Temido , profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central serão os primeiros a ser vacinados contra a Covid-19.

A vacinação contra a Covid-19 vai ser um processo longo e ainda com muitas incertezas, sobretudo porque o ritmo depende da aprovação de vacinas de outros laboratórios além da Pfizer. A primeira fase da vacinação será para profissionais de saúde, internados em unidades de cuidados continuados e trabalhadores e utentes de lares. Seguem-se os doentes prioritários com mais de 50 anos, mas só a partir de fevereiro.

Pode não ser. Há centros de saúde que não têm condições para organizar a vacinação e, além disso, há um problema logístico relacionado com as condições para a conservação da vacina.

Só em fevereiro é que deve começar a vacinação através dos centros de saúde para as pessoas incluídas na primeira fase de prioritários. Em dezembro e janeiro, as vacinas que vão chegar a Portugal são para profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes, internados em unidades de cuidados continuados e trabalhadores e residentes em lares. Só, depois, em fevereiro, deve começar a vacinação de maiores de 50 anos com pessoas com mais de 50 anos que tenham patologias graves, como insuficiência cardíaca ou renal, doenças coronárias e respiratórias.

Não. As doses que vão chegar em dezembro serão quase simbólicas para os profissionais de saúde. São menos de dez mil doses nos últimos dias do ano. A vacinação de profissionais de saúde em primeiro lugar tem uma lógica sanitária, claro, mas também pretende dar um sinal de confiança ao resto da população sobre a segurança da vacina.

Como assim?

As vacinas da Pfizer são entregues em caixas com 4.874 doses que têm de ser mantidas a 80 graus. Haverá um centro logístico onde é possível manter essa temperatura. Depois vão sendo distribuídas por locais de vacinação onde podem ser conservadas em frigorífico normal durante 20 dias, mudando o gelo seco que as acompanha a cada 5 dias (120 horas). Mas uma vez descongelados à temperatura ambiente, os frascos têm de ser usados nas seis horas seguintes.

Isso significa que é preciso ter o processo muito bem organizado. Como é que isso se faz?

É nesse planeamento logístico que as Forças Armadas estão a ajudar. É preciso perceber que centros têm condições e população- alvo adequadas e depois organizar. Pode haver situações em que vários centros de saúde se articulam entre si para vacinar num local central, deslocando para aí meios. Foi que o já foi feito, por exemplo, em Évora na vacinação contra a gripe sazonal: quatro centros de saúde juntaram-se, identificaram um local com condições e cada centro deslocou para lá dois enfermeiros, o que permitiu que aquele local funcionasse só para vacinação e os centros mantivessem o seu funcionamento normal.

Um doente identificado como prioritário recebe o SMS, responde que quer ser vacinado, mas não pode deslocar-se ao local?

Vai uma equipa a casa desse doente, caso esteja acamado, ou são mobilizados bombeiros ou forças de segurança para o levar até ao local. Também isso terá de ser previamente organizado para bater tudo certo antes que se esgotem as seis horas. Não é possível voltar a congelar.

E se não tiver telemóvel ou não responder ao primeiro SMS?

Será contactado por outro meio, seja por telefone fixo, carta ou visita domiciliária.

Então e se for um doente prioritário, mas não for acompanhado no centro de saúde?

Nesse caso, o doente (ou alguém por ele) deve dirigir-se ao centro de saúde da sua área de residência com uma declaração passada pelo médico assistente que ateste a condição prioritária do utente que depois será contactado pelo centro de saúde.

Então, por agora, não adianta telefonar para o centro, nem mesmo quando começarem a chegar vacinas a Portugal?

Não, não adianta. As pessoas, mesmo as prioritárias, devem esperar pela mensagem de telemóvel a perguntar se querem ser vacinas. É essa mensagem que dará início ao processo. Depois recebem a marcação da hora e do local e será muito importante que respeitem as marcações para não se desperdiçarem vacinas. E quanto levaram a primeira toma será logo marcada a segunda toma.



