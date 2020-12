​Estado gastou mais em Educação, mas ainda abaixo dos valores de 2010

Por outro lado, a despesa com ação social escolar no ensino não superior, que em 2018 tinha sido reduzida, voltou a subir em 2019, com um aumento de quase dois milhões de euros.

Em 2019, o recorde do valor mais baixo da década da despesa no ensino profissional voltou a ser batido, ultrapassando pela negativa a despesa de 2018: no ano passado, o Estado gastou 368,02 milhões de euros com o ensino profissional, menos cerca de 128 milhões que em 2010.

Excluindo o ensino superior, “2019 registou o terceiro valor mais alto da série”, com cerca de 6,4 milhões de euros (76,7% dos quais só em gastos com pessoal), atrás apenas da despesa em 2010 e 2011.

No entanto, quando comparado com 2010, o primeiro ano do período avaliado neste relatório, registou-se um decréscimo de 283,42 milhões de euros, aponta o CNE.

Do pré-escolar ao ensino superior, a despesa do Estado foi de 9.055,48 milhões de euros no ano passado, um aumento de 264,79 milhões de euros em relação a 2018, mantendo a tendência que já se tinha verificado nesse ano.

A despesa do Estado em educação voltou a aumentar em 2019, mas não o suficiente para atingir os valores de 2010, indica o relatório “Estado da Educação de 2019”, do Conselho Nacional de Educação (CNE), divulgado esta segunda-feira.

Já em relação aos setores do ensino superior e do privado sem fins lucrativos, Portugal apresenta o dobro dos valores percentuais da média europeia.

Em comparação com a União Europeia, o relatório refere que aí “cerca de dois terços do investimento em I&D vem do setor empresarial, enquanto, em Portugal, esse setor representa apenas metade desse investimento”.

Ainda assim, o CNE alerta que para atingir a meta europeia de 2,7% do PIB investidos em investigação e desenvolvimento (I&D), Portugal vai ter que duplicar o investimento no setor, uma vez que os dados do relatório, neste caso referentes a 2018, apontam para um investimento de 1,36% do PIB.

O valor global da ação social no ensino superior diminuiu ligeiramente no ano passado, devido à redução da despesa do Estado, que gastou menos sete milhões de euros de fundos nacionais.

Mais computadores, mas não parque informático ainda antigo

O mesmo relatório indica que as escolas portuguesas receberam cerca de cinco mil novos computadores no ano letivo passado, mas grande parte do parque informático ainda é antigo.

No ano letivo 2018/2019, o número de computadores disponíveis nas escolas foi reforçado com 5.134 equipamentos, invertendo a tendência decrescente dos anos anteriores, mas são precisos muitos mais para renovar estes recursos.

“O parque informático das escolas acusa algum desgaste já que em 2018/19 a percentagem de computadores com mais de três anos, apesar de inferior à do ano anterior (-1,4 pp), é ainda muito significativa (83,7%)”, lê-se no relatório.

No total, as escolas do continente tinham, no ano letivo passado, 276.566 computadores, a maioria dos quais (92,5%) tinha ligação à Internet.

Em média, cada computador é dividido por cinco alunos do ensino público, um número que aumenta para seis no 1.º ciclo. Por outro lado, é no secundário que cada computador tem de ser partilhado por menos alunos, mas mesmo assim são quatro estudantes por equipamento.

No capítulo que dedica aos recursos de aprendizagem, o CNE sublinha a importância da presença das tecnologias digitais no ensino, pela sua influência no processo de ensino-aprendizagem, mas também na preparação dos jovens para o futuro.

“É suposto a escola preparar os jovens para a vida no mundo digital e para a inserção no mercado de trabalho, de modo a evitar a exclusão social dos que não detêm competências neste domínio”, lê-se no relatório.

Referindo dados de um inquérito da União Europeia relativo a 2017-2018, o CNE aponta ainda que, apesar da quebra de 28% registada nesse ano, “as escolas portuguesas estavam mais equipadas e conectadas digitalmente, em todos os níveis e ciclos de ensino (do 1º CEB ao ensino secundário), do que a média dos países da UE”.

Ainda assim, de acordo com um outro estudo, o “International Computer and Information Literacy Study”, realizado em 2018, apenas 7% dos alunos portugueses indicou usar essas tecnologias para realizar atividades escolares. Do lado dos professores, destacaram-se as queixas com a “falta de computadores eficientes”.