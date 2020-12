Em Cabeça não há Covid… nem Aldeia Natal ou família para a consoada

Os ornamentos deste ano cingem-se a uma árvore de Natal e um pequeno recanto escondido, com uma cadeira de madeira posicionada, quase que a convidar a uma “selfie”.

“Por nós e por todos, face à situação pandémica que se vive, em conjunto com todas as entidades envolvidas (Conselho Diretivo dos Baldios de Cabeça, União de Freguesias de Vide e Cabeça, Centro de Apoio à 3.ª Idade de Cabeça, Município de Seia e Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha) optou-se por não realizar o evento ‘Cabeça Aldeia Natal’ . Iremos trabalhar num formato online para vos levar um pouco da magia do Natal na nossa aldeia”, pode ler-se na página do evento.

Apesar de ainda não existir qualquer caso de Covid-19 em Cabeça, a iniciativa foi cancelada e a população de cerca de 100 habitantes não vai ter as mil pessoas ou mais que chegava a acolher em anos anteriores.

Desde 2013 que a aldeia de Cabeça, no concelho de Seia, estava habituada a atrair centenas de pessoas, entre familiares e turistas, para ver aquele que era o Natal 100% ecológico do país.

Não há voltar a dar, a pandemia está a afetar o negócio de António e Fernanda Dias, proprietários de um café no centro da aldeia de Cabeça, a localidade com cerca de 100 habitantes que em 2013 começou a ganhar fama com um Natal 100% ecológico. Hoje, tiram poucos cafés e têm na memória o empenho de meses de trabalho a pensar na época mais especial do ano que, afinal, não terá o brilho de outras épocas.

A aldeia de Natal única no país, que foi também a primeira aldeia ‘led’ em Portugal, apostou desde 2013 na decoração 100% natural, com os materiais retirados da natureza, como giestas, videiras, pinheiros, restos de lãs das fábricas e outros materiais reciclados resultantes das limpezas das florestas do Parque Natural da Serra da Estrela.

No Largo da Igreja, José Mendes, 68 anos, olha para a árvore de Natal imponente e desabafa. “O meu sobrinho no Luxemburgo não pode vir por causa da pandemia. Trabalha na construção civil. É triste, mas não pode. Temos de nos prevenir, dar a distância. Juntava-se aí muita gente e agora…”.

A mesa vai ser mais reduzida. “Vamos cozer as batatas só com a família daqui: eu, a minha esposa e um filho. O sobrinho casado e com dois filhos não vêm, mas temos de nos salvaguardar”, conclui José.

E foi para salvaguardar a família, que também António Dias, de 68 anos e com cinco netas, vai passar o Natal longe delas. “Isto seria uma azáfama nesta altura, mas vale mais assim, porque é complicado. Tenho família no Luxemburgo e na Suíça. Veio uma irmã minha da Suíça, mas está há dez dias de quarentena. Não compensa e não é nada conveniente. Mesmo os nossos filhos não vêm e estão em Viseu. Mesmo que seja Natal em família não dá. A minha filha tem uma bebé com 5 meses e convém resguardar-se”, defende, respirando fundo.