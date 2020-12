Covid-19. Vacinação prioritária nos lares ilegais, 105 foram encerrados em 2020

Veja também:

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social garante que todos os idosos em lares ilegais estão abrangidos nas prioridades do plano de vacinação contra a Covid-19, adiantando que 105 já foram encerrados este ano.

“Todas as pessoas estão abrangidas, porque a nossa preocupação é a priorização de todas as situações de pessoas que têm mais risco, que são as pessoas mais velhas, que estão em instituições onde há mais risco de propagação. Estão todos abrangidos”, disse Ana Mendes Godinho, esta segunda-feira no Parlamento, na comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia.

A deputada Clara Marques Mendes, do PSD, lembrou que em março o Governo se comprometeu com um levantamento de quantos lares ilegais existem no país.

“Importa perceber se o Governo fez esse trabalho e sabe realmente onde estão todos os idosos, porque não há idosos de 1.ª e idosos de 2.ª. Consegue saber de quantas pessoas estamos a falar e onde é que essas pessoas estão”, questionou a deputada social-democrata.

Na resposta, a ministra referiu que em 2020 o Instituto de Segurança Social (ISS) realizou 1.064 ações de inspeção e fiscalização a lares, o que representa um aumento de 50% em ações de fiscalizações a instituições legais e ilegais.

“Isto traduziu-se na identificação de 788 situações irregulares de lares ilegais e já foram encerrados até ao momento, este ano, 105 lares ilegais”, adiantou a governante.

Adiantou ainda que em 2020 o ISS realizou 4.139 visitas de acompanhamento a lares, legais e ilegais, o que representa “um aumento de 256% do número de visitas feitas pelo ISS”.

“Verdadeiramente, se voltássemos aos anos de 2013 e 2014 seria muito difícil mobilizar as pessoas do ISS para uma ação destas quando estavam a ser desmobilizadas e estavam a ser colocadas em situação de mobilidade. A nossa posição é exatamente a contrária, é valorizar as pessoas do ISS, que têm sido incansáveis na sua missão de estar ao serviço dos outros”, respondeu a ministra ao PSD.