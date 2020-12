Covid-19: Portugueses oriundos do Reino Unido podem fazer teste no aeroporto

Veja também:

Os cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal que vierem do Reino Unido podem fazer o teste à Covid-19 à chegada ao país, no aeroporto, anunciou esta segunda-feira o Governo.

A medida, tomada no âmbito das restrições tomadas por causa da nova variante da Covid-19, é provisória, avança em comunicado o Ministério das Infraestruturas.

O Governo português reconhece que esta é uma "situação difícil de gerir por parte das companhias aéreas, nomeadamente quanto à questão contraordenacional e quanto aos cidadãos que se preparavam para embarcar no Reino Unido com destino a Portugal e que não dispunham ainda de um teste negativo ao SARS-COV-2".



Por isso, articulou com a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) "no sentido de acautelar que seja tomado em consideração o curto espaço de tempo que foi dado às companhias aéreas para o cumprimento do referido diploma, mais se pretendendo que, transitoriamente, os cidadãos nacionais e legalmente residentes em Portugal que não sejam portadores de comprovativo de realização de teste negativo sejam encaminhados pelas autoridades competentes, à chegada a território nacional, para realização do referido teste no interior do aeroporto, através de profissionais de saúde habilitados para o efeito (ficando em isolamento nos termos definidos pelas autoridades de saúde)".