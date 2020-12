Covid-19. Há 30 concelhos em risco extremo e Vimioso lidera a lista

Vimioso, no distrito de Bragança, Marvão e Castelo de Vide, em Portalegre, e Chaves, em Vila Real, são os municípios portugueses com maior incidência cumulativa de infeção pelo novo coronavírus.

Todos estes concelhos integram a lista de risco extremo, que soma 30 municípios, mais cinco face à semana passada.

De acordo com o último boletim da Direção-Geral da Saúde, 156 concelhos registam um decréscimo de incidência. Mondim de Basto (-935), Nisa (-776), Fafe (-450), Espinho (-387) e Felgueiras (-381) lideram a lista.

Já Castelo de Vide (+1.747), Vimioso (+1.516) e Penamacor (+1.051) apresentam a maior variação, face aos dados divulgados na passada segunda-feira.

São 130 os municípios com aumento de casos de Covid-19, nos últimos sete dias

Portugal apresenta sete concelhos com incidência zero, cinco localizados nas regiões autónomas dos Açores (Corvo, Lajes das Flores, Santa Cruz das Flores, Madalena e Vila do Porto), um no Algarve (Alcoutim) e um no Alenjeto (Barrancos).