ANTRAM pede solução para centenas de camionistas portugueses retidos no Reino Unido

França promete para as próximas horas uma solução que permita o tráfego de mercadorias de e para o Reino Unido, depois de terem sido suspensas as ligações entre os dois países por causa da nova variante do Sars-Cov-2.

Junto ao cais de Dover, no sul de Inglaterra, milhares de camiões aguardam autorização para sair e, entre eles há muitos portugueses.

A situação apanhou os motoristas portugueses de surpresa. Face à gravidade da situação a ANTRAM vai pedir uma reunião de emergência com o Governo. Pedro Polónio, presidente da ANTRAM, diz que os camionistas têm o direito a regressar a casa, especialmente na semana de Natal.

“Ainda durante a manhã iremos entrar em contacto com o Governo português e expor a urgência que isto tem, particularmente numa semana como esta em que há pessoas que estão lá retidas e que têm o direito de regressar às suas casas como sempre regressaram, como regressaram na semana passada quando já havia a mesma estirpe do vírus.”

O presidente do movimento sindical lança suspeitas sobre a verdadeira motivação do fecho das fronteiras. “Ou não estão a contar tudo o que se passa com essa estirpe, ou então a estirpe não pode ser o motivo fundamental para estar a acontecer o que está a acontecer.”

“Parece-nos que o motivo fundamental é muito mais o Brexit e quererem agora tomar medidas de força, mas tomarem medidas de força com os camiões e com as pessoas, não podem fazê-lo”, afirma.

Esta segunda-feira está em curso a reunião dos 27 estados-membros da União Europeia para coordenar medidas contra a nova variante da Covid-19, descoberta em Inglaterra.

Vários países já suspenderam ligações com o Reino Unido. Portugal, apesar de manter os voos, só permite a entrada de cidadãos nacionais ou residentes no país e que tragam teste negativo à Covid. Caso não tragam, terão de fazer teste à chegada e permanecer em isolamento até ser conhecido o resultado.