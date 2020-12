Reino Unido com mais de 30 mil casos novos pelo segundo dia consecutivo

Veja também:

O Reino Unido registou esta segunda-feira mais 33.364 casos de Covid-19 e ainda 215 mortes.

Trata-se do segundo dia consecutivo que o Reino Unido regista mais de 30 mil casos, numa altura em que a dimensão da pandemia levou as autoridades a reforçar as restrições para a altura do Natal.

No domingo registaram-se 35.928 casos novos e 326 mortes.

Esta segunda-feira soube-se ainda que as limitações à circulação poderão levar o país a

enfrentar uma escassez de produtos frescos, como frutas e legumes, nas festas de fim de ano, devido ao encerramento de fronteiras após a descoberta no território de uma nova variante do novo coronavírus.

As lojas britânicas armazenaram muitos produtos - temendo o efeito do “Brexit”, cuja fase de transição termina no dia 31 – o que deve “evitar problemas imediatos”, disse esta segunda-feira Andrew Opie, do Consórcio do Comércio Britânico.

No entanto o responsável admite riscos de escassez perante um prolongamento da situação.